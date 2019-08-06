Один из лидеров сборной Канады отказался от участия в ЧМ-2019

Разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Шай Гилджес-Александер принял решение отказаться от участия в чемпионате мира. Баскетболист был включён в предварительную заявку сборной Канады, но решил сфокусироваться на подготовку к следующему сезону НБА. Его он начнёт в составе новой для себя команды. О своём решении баскетболист сообщил на странице в «Твиттере».

11-й номер драфта-2018 провёл минувший сезон в «Лос-Анджелес Клипперс». Гилджес-Александер принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата (73 в старте), набирая в них 10,8 очка, собирая 2,8 подбора, совершая 3,3 передачи и 1,2 перехвата в среднем.

В плей-офф он принял участие в шести матчах, собирая коллекцию из 13,7 очка, 2,7 подбора, 3,2 передачи и 1,0 перехвата. Ранее от приглашения в сборную Канады отказался Джамал Мюррей.