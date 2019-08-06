Один из лидеров сборной Канады отказался от участия в ЧМ-2019

Разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Шай Гилджес-Александер принял решение отказаться от участия в чемпионате мира. Баскетболист был включён в предварительную заявку сборной Канады, но решил сфокусироваться на подготовку к следующему сезону НБА. Его он начнёт в составе новой для себя команды. О своём решении баскетболист сообщил на странице в «Твиттере».
11-й номер драфта-2018 провёл минувший сезон в «Лос-Анджелес Клипперс». Гилджес-Александер принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата (73 в старте), набирая в них 10,8 очка, собирая 2,8 подбора, совершая 3,3 передачи и 1,2 перехвата в среднем.
В плей-офф он принял участие в шести матчах, собирая коллекцию из 13,7 очка, 2,7 подбора, 3,2 передачи и 1,0 перехвата. Ранее от приглашения в сборную Канады отказался Джамал Мюррей.
- 6 августа 2019
-
19:35
-
18:59
-
17:59
-
16:24
-
15:31
-
14:37
-
13:38
-
12:16
-
10:20
-
09:26
-
00:43
- 5 августа 2019
-
22:54
-
20:54
-
19:57
-
18:28
-
17:46
-
16:56
-
15:19
-
13:55
-
13:08
-
11:56
-
10:30
-
09:32
-
07:53
-
05:35
-
00:44
- 4 августа 2019
-
23:51
-
22:02
-
19:38
-
18:02
-
17:53
-
17:09
-
17:07
-
16:17
-
15:59