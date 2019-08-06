Сезон Единой лиги ВТБ стартует 25 сентября, «Химки» сыграют с «Зеленой Гурой»

Руководство Единой лиги ВТБ утвердило календарь сезона-2019/20. Первый матч регулярного чемпионата состоится 25 сентября. В этот день встретятся «Химки» и «Зелена Гура». Матч пройдёт на арене команды из Московской области. Заключительный матч регулярного первенства состоится 26 апреля 2020 года.

13 команд-участниц проведут двухкруговой турнир – каждая сыграет с каждой (дома и в гостях). По итогам регулярного чемпионата восемь лучших команд Лиги сыграют в плей-офф, который и определит обладателя титула – все серии пройдут до двух побед по схеме 1-1-1, сообщает официальный сайт турнира.

Напомним, в новом сезоне Единой лиги ВТБ не примет участия рижский ВЭФ. Действующим победителем турнира является ЦСКА.