Проведение Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ запланировано на 16 февраля

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала о принципах формирования календаря регулярного чемпионата, а также сообщила, что традиционный Матч всех звёзд, вероятнее всего, пройдёт 16 февраля.

«При составлении календаря Лига старалась учесть интересы всех клубов-участников и сделать расписание сбалансированным. В этом году три команды Единой лиги ВТБ примут участие в Евролиге, ещё пять — в еврокубках, поэтому с каждым клубом у нас был отдельный диалог, в котором мы старались найти оптимальные даты для домашних матчей.

При этом учтены и интересы болельщиков. Каждую неделю их ждёт минимум один матч с приставкой «супер». Также в календаре запланирован перерыв на матчи сборных ФИБА, который будет сразу после традиционного Матча всех звёзд лиги, запланированного на 16 февраля 2020 года. Уверена, всех нас ждёт интересный регулярный сезон и много сюрпризов", — приводит слова Корстин официальный сайт Единой лиги ВТБ.