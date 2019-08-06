Кемба Уокер: отказ лидеров сборной выступить на ЧМ? Это наш шанс

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» и сборной США по баскетболу Кемба Уокер не обеспокоен многочисленными отказами лидеров национальной команды принять участие в чемпионате мира. По словам защитника, в этом кроется шанс для других игроков.
«Отказ лидеров? Для многих из нас это возможность, которая появляется один раз в жизни. Многие из нас рады, что игроки отказывались от участия в чемпионате мира, потому что в этом наш шанс. Это наш шанс показать себя на высочайшем уровне и продемонстрировать свой талант. Шанс сделать что-то новое. Наша команда выглядит как что-то новое. Все в нас сомневаются, но я думаю, что мы голодны до побед», — приводит слова Уокера ESPN.
Ранее от участия в чемпионате мира отказались Джеймс Харден, Энтони Дэвис, Брэдли Бил, Андре Драммонд, Дэмьен Лиллард, Си Джей Макколлум и многие другие.
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