Клэй Томпсон: не думаю, что вернусь до Матча всех звёзд

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон, перенёсший в июне разрыв крестообразной связки колена, выразил уверенность, что ему удастся сыграть в следующем сезоне. По словам баскетболиста, он рассчитывает вернуться в строй после Матча всех звёзд, который зачастую проводится в феврале.
«Чувствую себя хорошо. Я вернусь, уверен в этом на 110%. Моя цель — сыграть в следующем сезоне. Сомневаюсь, что мне удастся вернуться до Матча всех звёзд, но хочу сыграть в новом сезоне.
Наши шансы на попадание в плей-офф? Борьба в Западной конференции очень плотная. Нам будет непросто, речь не только о «Лос-Анджелес Клипперс» и «Лейкерс». «Юта» также сделала хорошие приобретения, у «Денвера» молодой и талантливый подбор игроков, у «Хьюстона» два игрока уровня MVP, а у «Портленда» отличное ядро. Но думаю, что мы поборемся", — приводит слова Томпсона Los Angeles Times.
- 6 августа 2019
-
22:31
-
21:59
-
20:34
-
19:35
-
18:59
-
17:59
-
16:24
-
15:31
-
14:37
-
13:38
-
12:16
-
10:20
-
09:26
-
00:43
- 5 августа 2019
-
22:54
-
20:54
-
19:57
-
18:28
-
17:46
-
16:56
-
15:19
-
13:55
-
13:08
-
11:56
-
10:30
-
09:32
-
07:53
-
05:35
-
00:44
- 4 августа 2019
-
23:51
-
22:02
-
19:38
-
18:02
-
17:53
-
17:09