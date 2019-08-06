Клэй Томпсон: не думаю, что вернусь до Матча всех звёзд

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон, перенёсший в июне разрыв крестообразной связки колена, выразил уверенность, что ему удастся сыграть в следующем сезоне. По словам баскетболиста, он рассчитывает вернуться в строй после Матча всех звёзд, который зачастую проводится в феврале.

«Чувствую себя хорошо. Я вернусь, уверен в этом на 110%. Моя цель — сыграть в следующем сезоне. Сомневаюсь, что мне удастся вернуться до Матча всех звёзд, но хочу сыграть в новом сезоне.

Наши шансы на попадание в плей-офф? Борьба в Западной конференции очень плотная. Нам будет непросто, речь не только о «Лос-Анджелес Клипперс» и «Лейкерс». «Юта» также сделала хорошие приобретения, у «Денвера» молодой и талантливый подбор игроков, у «Хьюстона» два игрока уровня MVP, а у «Портленда» отличное ядро. Но думаю, что мы поборемся", — приводит слова Томпсона Los Angeles Times.