Хаслем останется в «Майами Хит» ещё на один год
Ветеран лиги, тяжёлый форвард Юдонис Хаслем договорился о подписании нового контракта с «Майами Хит», сообщает официальный сайт команды из Флориды. Соглашение рассчитано на один год. Для 39-летнего баскетболиста следующий сезон станет семнадцатым в НБА и все из них он провёл в составе «Майами».
На сегодняшний день он является последним игроком команды, который входил в её чемпионский состав. С «Хит» Хаслем трижды выигрывал титул.
В минувшем регулярном чемпионате Юдонис принял участие лишь в 10 матчах, набирая в них 2,5 очка и собирая 2,7 подбора за 7,4 минуты в среднем.
Всего же в регулярных чемпионатах он принял участие в 854 встречах, набирая в них 7,6 подбора, собирая 6,7 подбора и совершая 0,9 передачи в среднем.
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