Антон Юдин покинул пост главного тренер молодёжной сборной России

Трёхкратный чемпион России Антон Юдин, который последние пять сезонов входит в тренерский штаб Димитриса Итудиса в ЦСКА, сообщил, что он покидает пост наставника сборной России U20. Под руководством Юдина молодёжная сборная два года подряд не смогла выйти из дивизиона B.



«Я больше не буду работать в сборной U20. У меня был второй шанс, но воспользоваться им не получилось. Кто согласится возглавить команду? Вопрос не ко мне, но думаю, что кандидаты обязательно найдутся.



Нам нужны были два игрока, потом мы сузили круг до одного, потому что были реальные проблемы на передней линии. Но поддержки от 2000 года мы не получили — в том числе из-за чемпионата мира U19. Ребята ссылались на усталость, травмы», — приводят слова Антона Юдина «Известия».