Попович прокомментировал массовые расстрелы в США

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» и сборной США Грег Попович прокомментировал очередные случаи массовых расстрелов в Америке.
«Все сейчас хотят немного отвлечься от ситуации, в которой мы живём. Но было бы лучше, если бы люди, находящиеся у власти, подняли задницы и что-нибудь сделали уже», — цитирует Поповича The Desert News.
В торговом центре в Эль-Пасо были убиты 20 человек, также ранения получили ещё 26 человек. По всей видимости, количество жертв вырастет, многие раненые находятся в тяжёлом состоянии. В Дейтоне из-за стрельбы погибли ещё семь человек.
Ранее полузащитник и капитан клуба MLS «Филадельфия Юнион» Алехандро Бедойя после гола в ворота «Ди-Си Юнайтед» подбежал к микрофону, который стоял возле кромки поля, и крикнул: «Эй, конгресс, сделай прямо сейчас что-нибудь. Прекратите насилие с применением оружия!».
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