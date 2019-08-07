Сборная Австралии назвала состав на Кубок мира

Главный тренер сборной Австралии по баскетболу Андрей Леманис определился с итоговым составом, который отправится на Кубок мира. Турнир будет проходить в августе и сентябре в Китае.

В состав сборной Австралии вошли:

Арон Бэйнс («Финикс»), Эндрю Богут («Сидней»), Джона Болден («Филадельфия»), Ксавьер Кукс («Страсбур»), Мэттью Деллаведова («Кливленд»), Кэмерон Глиддон («Кентербери»), Крис Гулдинг («Мельбурн»), Джо Инглс («Юта»), Ник Кей («Веллингтон»), Джок Ландейл («Жальгирис»), Патрик Миллс(«Сан-Антонио»), Натан Соби («Брисбен»).

Ранее разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс сообщил, что пропустит турнир. Лидер австралийцев решил сосредоточиться на подготовке к новому сезону в НБА и пожелал команде удачи.