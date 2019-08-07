Захаров подписал новый контракт с «Енисеем»
Пресс-служба «Енисея» сообщила, что атакующий защитник Денис Захаров продолжит выступление за красноярский клуб. Игрок подписал новый контракт с «Енисеем», в составе красноярцев он проведёт уже четвёртый сезон.
В прошлом сезоне Захаров принял участие в 26 играх регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В среднем он проводил на площадке 22,5 минуты и набирал за это время 9,9 очка, 2,7 подбора и 2,2 передачи.
В минувшем сезоне «Енисей» занял девятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ и не смог пробиться в плей-офф турнира.
Ранее «Енисей» объявил о подписании контрактов с американским защитником Дэвионом Бэрри и центровым Дастином Хогом. Также в «Енисей» перешёл тяжёлый форвард Томислав Зубчич.
«Енисей» объявил о переходе Зубчича
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