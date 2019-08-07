Захаров подписал новый контракт с «Енисеем»

Пресс-служба «Енисея» сообщила, что атакующий защитник Денис Захаров продолжит выступление за красноярский клуб. Игрок подписал новый контракт с «Енисеем», в составе красноярцев он проведёт уже четвёртый сезон.

В прошлом сезоне Захаров принял участие в 26 играх регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В среднем он проводил на площадке 22,5 минуты и набирал за это время 9,9 очка, 2,7 подбора и 2,2 передачи.

В минувшем сезоне «Енисей» занял девятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ и не смог пробиться в плей-офф турнира.

Ранее «Енисей» объявил о подписании контрактов с американским защитником Дэвионом Бэрри и центровым Дастином Хогом. Также в «Енисей» перешёл тяжёлый форвард Томислав Зубчич.