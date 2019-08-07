Швед не прилетел со сборной России на турнир в Италию

Защитник «Химок» Алексей Швед не прилетел в составе сборной России в Верону (Италия) на турнир Verona Basketball Cup, сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола.

Концовку минувшего сезона Швед пропустил из-за травмы стопы. Предполагается, что защитник сумеет принять участие в Кубке мира, который будет проходить в Китае в августе и сентябре.

На турнире в Италии россияне проведут товарищеские матчи со сборными Венесуэлы, Сенегала и Италии. 8 августа россияне сыграют с венесуэльцами, 9 августа — со сборной Италии, а завершит выступление национальная команда матчем с Сенегалом, который состоится 10 августа. Матчи будет транслировать телеканал «Матч ТВ».

Участие в контрольном турнире рассматривается в качестве подготовки к Кубку мира.