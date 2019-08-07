Более 250 человек стали участниками конференции «Экспо-Баскет 2019»

В Москве прошла конференция «Экспо-Баскет 2019». Более 250 человек стали участниками основной программы. Открыл «Экспо-Баскет» президент РФБ Андрей Кириленко. По традиции именно на этой конференции он отчитался о работе федерации за прошедший год и поделился планами на ближайшее будущее.
Также в первой части «Экспо-Баскета 2019» выступили эксперты по привлечению грантов и были презентованы лучшие проекты региональных федераций баскетбола. Своими успехами поделились представители Алтая, Башкирии, Калининградской области, Удмуртии и Тверской области.
После обеда большой блок, посвящённый спортивной подготовке, открыл заслуженный тренер России Сергей Елевич. Он рассказал о работе РФБ по повышению квалификации баскетбольных тренеров. После этого были представлены разные виды подготовительных и спортивных лагерей – реализуемые как частным бизнесом, так и федерацией.
Много внимания было уделено баскетболу 3×3. О спортивных перспективах игры 3×3 рассказал главный тренер мужских сборных Дмитрий Зимин. А своим опытом организации ярких соревнований поделились представители Ассоциации студенческого баскетбола, сообщества «Траектория» и других организаций.
Большой заключительный блок конференции был посвящён в основном привлечению спонсоров, болельщиков и даже начинающих спортсменов. В частности, директор по развитию СБК Александра Савраева подробно разобрала, как правильно формировать спонсорские пакеты, чтобы не отпугивать потенциальных рекламодателей, а делать им действительно привлекательные предложения.
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