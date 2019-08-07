Уокер: не буду пытаться быть лучше, чем Ирвинг в прошлом сезоне
Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Кемба Уокер подчеркнул, что он не ставит своей целью выступить лучше, чем Кайри Ирвинг в прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.
«Я не буду пытаться быть лучше, чем Кайри Ирвинг в прошлом сезоне. Превосходные игроки приходят в новые коллективы, у них там не получается. Такое происходит постоянно. У него не вышло. Кайри Ирвинг — один из лучших игроков мира. Просто у него получился не самый удачный сезон.
Я пришёл в «Бостон» не потому, что я хочу доказать, что я лучше. Я пришёл, чтобы делать свою работу, чтобы работать и помочь этим парням подняться как можно выше в турнирной таблице», — приводит слова Кембы Уокера The Athletic.
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