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Патеев проведёт сезон в команде Суперлиги МБА

Патеев проведёт сезон в команде Суперлиги МБА
Баскетбол 0

Баскетбольный клуб МБА подписал контракт с центровым Русланом Патеевым, сообщает официальный сайт клуба.

С 2005 по 2007 год он играл за молодежную команду «Химки-ЕЮБЛ».

Осенью 2007 года уехал в Америку в академию в Монтверде, которая находилась на первом месте в рейтинге всех школ США. В ее составе Патеев дважды брал бронзовые награды. В одном из турниров, который проходил уже после основного сезона, Руслан завоевал приз MVP. В 2009-м Руслан отправился в университет штата Аризона, где выступал за команду в NCAA до 2013 года.

Вернувшись в Россию в 2013 году, центровой подписал контракт с «Химками».

В сезоне-2013/14 в составе «Химок-2» он стал победителем Единой молодежной лиги ВТБ.

Выступая за основную команду подмосковного клуба, Патеев стал победителем Еврокубка (2015) и трижды брал серебряные медали Единой лиги ВТБ (2015, 2017, 2018).

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