Патеев проведёт сезон в команде Суперлиги МБА

Баскетбольный клуб МБА подписал контракт с центровым Русланом Патеевым, сообщает официальный сайт клуба.



С 2005 по 2007 год он играл за молодежную команду «Химки-ЕЮБЛ».



Осенью 2007 года уехал в Америку в академию в Монтверде, которая находилась на первом месте в рейтинге всех школ США. В ее составе Патеев дважды брал бронзовые награды. В одном из турниров, который проходил уже после основного сезона, Руслан завоевал приз MVP. В 2009-м Руслан отправился в университет штата Аризона, где выступал за команду в NCAA до 2013 года.



Вернувшись в Россию в 2013 году, центровой подписал контракт с «Химками».



В сезоне-2013/14 в составе «Химок-2» он стал победителем Единой молодежной лиги ВТБ.



Выступая за основную команду подмосковного клуба, Патеев стал победителем Еврокубка (2015) и трижды брал серебряные медали Единой лиги ВТБ (2015, 2017, 2018).