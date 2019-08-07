Пол: иногда жизненный опыт ценнее, чем дипломы
Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Крис Пол выразил несогласие с новыми требованиями NCAA к агентам. По словам Пола, временами жизненный опыт важнее степени бакалавра.
«Несогласен с требованиями, которые выдвигает NCAA. Иногда жизненный опыт столь же ценен, а возможно, и ценнее, чем дипломы. Нужно пересмотреть эту систему. Это просто безумие», — написал в своём «твиттере» Крис Пол.
Напомним, ранее NCAA выдвинула требования к агентам, которые представляют интересы игроков, имеющих право выдвинуть свою кандидатуру на драфт Национальной баскетбольной ассоциации. Отныне агенты должны иметь степень бакалавра, должны быть одобрены профсоюзом игроков на протяжении трёх лет подряд и подать заявление до 30 сентября текущего года.
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