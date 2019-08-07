Лиллард анонсировал выход своего третьего рэп-альбома
Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард анонсировал выход своего третьего рэп-альбома. Анонс был опубликован в «твиттере» баскетболиста.
«Предупреждение о новом альбоме! BIG D.O.L.L.A. Будет доступен 9 августа на всех платформах. Это мой третий и мой лучший альбом», — написал Дэмьен Лиллард.
Посмотреть анонс нового рэп-альбома можно в «твиттере» баскетболиста.
Лиллард записывает композиции под псевдонимом Dame D.O.L.L.A.
Дэмьен Лиллард — лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс». В минувшем регулярном чемпионате он принял участие в 80 матчах, набирая в них 25,8 очка, собирая 4,6 подбора и совершая 6,9 передачи в среднем.
Ранее он принял решение отказаться от участия в чемпионате мира 2019 года.
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