Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард анонсировал выход своего третьего рэп-альбома. Анонс был опубликован в «твиттере» баскетболиста.



«Предупреждение о новом альбоме! BIG D.O.L.L.A. Будет доступен 9 августа на всех платформах. Это мой третий и мой лучший альбом», — написал Дэмьен Лиллард.

Посмотреть анонс нового рэп-альбома можно в «твиттере» баскетболиста.

Лиллард записывает композиции под псевдонимом Dame D.O.L.L.A.



Дэмьен Лиллард — лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс». В минувшем регулярном чемпионате он принял участие в 80 матчах, набирая в них 25,8 очка, собирая 4,6 подбора и совершая 6,9 передачи в среднем.



Ранее он принял решение отказаться от участия в чемпионате мира 2019 года.