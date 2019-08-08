Дюрант: не виню «Уорриорз» в своей травме

Новичок «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант подчеркнул, что он не винит в получении травмы ахиллова сухожилия команду «Голден Стэйт Уорриорз». Ранее в прессе появлялась информация о том, что клуб заставил Кевина вернуться на паркет до полного восстановления.



«Конечно, я не виню «Уорриорз» в своей травме. Я слышал истории о том, что команда заставила меня вернуться на паркет. Но мне никто не говорил во время реабилитации о том, что я должен вернуться. Мы с тренером работали каждый день. Когда началась финальная серия, я изначально нацеливался на возвращение впятой игре. Просто так получилось. Это баскетбол. Такое случается. Никто не несёт ответственности за это», — приводит слова Кевина Дюранта Reuters.



Ожидается, что Кевин полностью пропустит следующую кампанию из-за разрыва ахиллова сухожилия, полученного в финальной серии минувшего плей-офф.

