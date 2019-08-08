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Дюрант: не виню «Уорриорз» в своей травме

Дюрант: не виню «Уорриорз» в своей травме
Баскетбол / НБА 0

Новичок «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант подчеркнул, что он не винит в получении травмы ахиллова сухожилия команду «Голден Стэйт Уорриорз». Ранее в прессе появлялась информация о том, что клуб заставил Кевина вернуться на паркет до полного восстановления.

«Конечно, я не виню «Уорриорз» в своей травме. Я слышал истории о том, что команда заставила меня вернуться на паркет. Но мне никто не говорил во время реабилитации о том, что я должен вернуться. Мы с тренером работали каждый день. Когда началась финальная серия, я изначально нацеливался на возвращение впятой игре. Просто так получилось. Это баскетбол. Такое случается. Никто не несёт ответственности за это», — приводит слова Кевина Дюранта Reuters.

Ожидается, что Кевин полностью пропустит следующую кампанию из-за разрыва ахиллова сухожилия, полученного в финальной серии минувшего плей-офф.

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