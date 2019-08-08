Гобер прокомментировал решение многих игроков НБА не приезжать на Кубок мира

Центровой «Юты Джаз» и сборной Франции Руди Гобер рассказал об отношении к игрокам из НБА, которые отказываются приезжать в сборные для участия в Кубке мира.

«На мой взгляд, нужно уважать решение каждого игрока. Хочет он приезжать в сборную или нет. У меня к сборной своё отношение. Я приезжаю в национальную команду и представляю свою страну. Такие моменты пережить в НБА невозможно. Но все мы разные, у каждого своё решение», — приводит слова Гобера The New York Times.

Кубок мира будет проходить в конце августа и в сентябре в Китае. Сложности со сбором команды испытали тренеры сборной США, так, практически все лидеры отказались от поездки на турнир. В итоге наставнику сборной Грегу Поповичу пришлось собирать команду из резервистов.