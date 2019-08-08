Базаревич: проблема на позиции первого номера видна невооружённым взглядом

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич рассказал о проблемах национальной команды перед Кубком мира, который будет проходить в августе и сентябре в Китае. По словам Базаревича, команде не хватает разыгрывающего.
«Проблема на позиции первого номера видна невооружённым взглядом. Такие игроки, как Дима Хвостов и Дима Кулагин, были лидерами команды в квалификации ЧМ-2019. И если ситуация с Хвостовым стала понятна ещё в апреле и мы морально были готовы к тому, что его не будет, то операция Дмитрия Кулагина оказалась для нас большой неожиданностью.
Мы все помним, как он здорово сыграл во всех матчах квалификации, а особенно в одной из решающих игр отбора с Финляндией в Хельсинки, когда мы уступали по ходу всего матча, но вырвали победу в овертайме. Кулагин брал инициативу на себя, был лучшим на площадке. Если он не сыграет на ЧМ-2019 — это будет несправедливо.
Мы готовы ждать Диму, и надеюсь, что он восстановится в ближайшее время», — цитируют Базаревича «Известия».
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