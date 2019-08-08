ФИБА представила официальный гимн Кубка мира—2019
Международная федерация баскетбола презентовала официальный гимн Кубка мира, который будет проходить в августе и сентябре в Китае.
Песню под названием «Чемпион» исполнили популярный американский певец Джейсон Деруло и китайская соул-звезда Тия Рей.
Видео можно посмотреть на YouTube ФИБА.
Сборная России на Кубке мира попала в группу B. Соперниками россиян на групповой стадии станут сборные Аргентины, Южной Кореи и Нигерии. Российская команда начнёт выступление на Кубке мира матчем с Нигерией, который состоится 31 августа. В следующий раунд выйдут две лучшие команды группы.
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