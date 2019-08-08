Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

ФИБА представила официальный гимн Кубка мира—2019

ФИБА представила официальный гимн Кубка мира—2019
Баскетбол / Сборные 0

Международная федерация баскетбола презентовала официальный гимн Кубка мира, который будет проходить в августе и сентябре в Китае.

Песню под названием «Чемпион» исполнили популярный американский певец Джейсон Деруло и китайская соул-звезда Тия Рей.

Видео можно посмотреть на YouTube ФИБА.

Сборная России на Кубке мира попала в группу B. Соперниками россиян на групповой стадии станут сборные Аргентины, Южной Кореи и Нигерии. Российская команда начнёт выступление на Кубке мира матчем с Нигерией, который состоится 31 августа. В следующий раунд выйдут две лучшие команды группы.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент