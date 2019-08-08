В утренней предматчевой тренировке сборной России приняли участие все 16 игроков

Сборная Россия провела утреннюю предматчевую тренировку, в которой приняли участие все 16 игроков, приехавших в Италию.

Защитники: Евгений Бабурин, Виталий Фридзон (клуб в сезоне-2018/19 — «Локомотив-Кубань», Краснодар), Михаил Кулагин (ЦСКА, Москва), Григорий Мотовилов («Спартак-Приморье», Владивосток), Александр Платунов («ПАРМА», Пермь), Андрей Сопин (МБА, Москва/ТЕМП-СУМЗ-УГМК, Ревда).

Форварды: Семён Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все — ЦСКА), Никита Балашов («Невежис», Литва), Андрей Зубков («Химки», Химки), Сергей Карасев («Зенит», Санкт-Петербург)

Центровые: Джоэл Боломбой (ЦСКА), Евгений Валиев («Зенит»), Артем Забелин («Автодор», Саратов), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»).

Стартовый матч на турнире в Вероне, в котором сборная России встретится с командой Венесуэлы, начнётся в 19:00 по московскому времени. За ходом игры вы сможете следить с помощью онлайн-трансляции «Чемпионата».