Агент Платунова рассказал о вариантах продолжения карьеры игрока в Единой лиге

Разыгрывающий «Пармы» и сборной России Александр Платунов может покинуть пермский клуб этим летом. Агент игрока Максим Шарифьянов сообщил, что у спортсмена имеется несколько вариантов в Единой лиге ВТБ.

«Со дня на день мы подпишем новый контракт. Без работы Саша точно не останется, у него всё будет хорошо в плане продолжения карьеры. Наиболее проблемная позиция в нашем баскетболе – это разыгрывающий с российским паспортом. Мы рассматриваем несколько вариантов в Единой лиге, в том числе общаемся и с «Пармой»

Присутствие в сборной – это колоссальный опыт, и мы благодарны Сергею Базаревичу за то, что он доверяет молодому игроку, который по большому счёту был всего на одном коротком сборе. Такого подхода не хватало сборной в последние годы, когда бы 20-22-летние ребята не только попадали в расширенные списки, но и играли в главной команде страны», — приводят слова агента «Известия».