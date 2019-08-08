Платунов: мысли о будущем отвлекают от сборной, пока я в подвешенном состоянии
Разыгрывающий «Пармы» и сборной России по баскетболу Александр Платунов признался, что его беспокоит ситуация с новым контрактом. Агент игрока сообщил, что в настоящий момент ведёт переговоры с «Пармой», но и его клиента есть варианты и с другими клубами Единой лиги ВТБ.
«Пока я в подвешенном состоянии. Контракт с «Пармой» закончился, и сейчас мой агент общается с этим клубом и другими командами. Хотелось бы, чтобы в ближайшее время вопрос решился. Всё равно мысли о будущем иногда отвлекают от того, чтобы полностью сосредоточиться на сборной», — приводят слова Платунова «Известия».
Агент игрока сообщил, что Платунов может остаться в «Парме», но пока, по всей видимости, сторонам не удалось договориться о новом контракте.
Агент Платунова рассказал о вариантах продолжения карьеры игрока в Единой лиге
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