Платунов: мысли о будущем отвлекают от сборной, пока я в подвешенном состоянии

Разыгрывающий «Пармы» и сборной России по баскетболу Александр Платунов признался, что его беспокоит ситуация с новым контрактом. Агент игрока сообщил, что в настоящий момент ведёт переговоры с «Пармой», но и его клиента есть варианты и с другими клубами Единой лиги ВТБ.

«Пока я в подвешенном состоянии. Контракт с «Пармой» закончился, и сейчас мой агент общается с этим клубом и другими командами. Хотелось бы, чтобы в ближайшее время вопрос решился. Всё равно мысли о будущем иногда отвлекают от того, чтобы полностью сосредоточиться на сборной», — приводят слова Платунова «Известия».

Агент игрока сообщил, что Платунов может остаться в «Парме», но пока, по всей видимости, сторонам не удалось договориться о новом контракте.