Юниорки сборной России U20 вышли в полуфинал Евробаскета

В чешском Клатове завершился четвертьфинальный поединок чемпионата Европы среди девушек в возрастной категории U20 между командами Сербии и России.

Россиянки уверенно начали встречу и после первой четверти вели с преимущество в 5 очков — 15:10. Во второй четверти их перевес стал двузначным — 30:17. После большого перерыва в какой-то момент сербки были близки к камбэку, сократив отставание до 4 очков. Но сборная России прибавила в нужный момент и оформила победу со счётом 59:44.

Самой результативной в составе победительниц стала Анастасия Зоткина, собравшая коллекцию из 15 очков, 8 подборов и 6 передач.

В полуфинале,10 августа, в 19.00 по московскому времени сборная России сыграет с победителем встречи Бельгия – Польша.