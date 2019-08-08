Юниорки сборной России U20 вышли в полуфинал Евробаскета
В чешском Клатове завершился четвертьфинальный поединок чемпионата Европы среди девушек в возрастной категории U20 между командами Сербии и России.
Россиянки уверенно начали встречу и после первой четверти вели с преимущество в 5 очков — 15:10. Во второй четверти их перевес стал двузначным — 30:17. После большого перерыва в какой-то момент сербки были близки к камбэку, сократив отставание до 4 очков. Но сборная России прибавила в нужный момент и оформила победу со счётом 59:44.
Самой результативной в составе победительниц стала Анастасия Зоткина, собравшая коллекцию из 15 очков, 8 подборов и 6 передач.
В полуфинале,10 августа, в 19.00 по московскому времени сборная России сыграет с победителем встречи Бельгия – Польша.
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