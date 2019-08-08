Зубков: у сборной России хорошие шансы на медали

Форвард сборной России по баскетболу Андрей Зубков считает, что у команды есть неплохие шансы на завоевание призовых мест на чемпионате мира.
«Шансы на медали? Они у нас хорошие, почему нет? В любом случае всё будет зависеть от нас самих и от того, в каких физических кондициях мы подойдём к этому чемпионату. Надеюсь, что всё будет хорошо. По крайней мере мы приложим для этого все усилия.
О составе пока не думаю. Время покажет, в любом случае. Понятно, что на позиции Димы Хвостова будет тяжело найти замену, но уверен, что тренеры найдут выход из этой ситуации. Да и мы своими силами будем помогать! Пока что пригласили молодых ребят, у каждого из них есть шансы себя проявить. К тому же все мы ждём приезда Алексея Шведа, который будет чуть позже», — приводит слова Зубкова официальный сайт «Зенита».
- 8 августа 2019
-
19:47
-
18:17
-
17:16
-
15:41
-
14:08
-
13:36
-
12:12
-
11:19
-
10:20
-
09:41
-
08:02
-
05:51
-
00:41
- 7 августа 2019
-
23:43
-
22:42
-
21:51
-
20:40
-
19:32
-
17:24
-
16:07
-
15:05
-
14:14
-
13:31
-
12:09
-
11:57
-
10:41
-
10:01
-
07:22
-
00:35
- 6 августа 2019
-
23:47
-
22:31
-
21:59
-
20:34
-
19:35
-
18:59