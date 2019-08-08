Зубков: у сборной России хорошие шансы на медали

Форвард сборной России по баскетболу Андрей Зубков считает, что у команды есть неплохие шансы на завоевание призовых мест на чемпионате мира.

«Шансы на медали? Они у нас хорошие, почему нет? В любом случае всё будет зависеть от нас самих и от того, в каких физических кондициях мы подойдём к этому чемпионату. Надеюсь, что всё будет хорошо. По крайней мере мы приложим для этого все усилия.

О составе пока не думаю. Время покажет, в любом случае. Понятно, что на позиции Димы Хвостова будет тяжело найти замену, но уверен, что тренеры найдут выход из этой ситуации. Да и мы своими силами будем помогать! Пока что пригласили молодых ребят, у каждого из них есть шансы себя проявить. К тому же все мы ждём приезда Алексея Шведа, который будет чуть позже», — приводит слова Зубкова официальный сайт «Зенита».