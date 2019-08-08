Сборная России обыграла Венесуэлу на международном турнире в Италии

В Вероне завершился товарищеский матч национальных сборных России и Венесуэлы по баскетболу. Команды встретились на международном турнире в ходе подготовки к чемпионату мира.

Первая половина встречи прошла в малорезультативной и плотной борьбе, на большой перерыв команда Базаревича ушла, лидируя в счёте с разницей в пять очков — 32:27. В третьей четверти Венесуэла продолжала оказывать упорное сопротивление. Перед заключительной десятиминуткой команда из Южной Америки уступала лишь семь очков — 43:50.

В заключительном игровом отрезке россияне сумели прибавить и оформили уверенную победу — 69:54.

Этот матч стал третьим для российской команды в процессе подготовки к первенству мира. Ранее подопечные Базаревича разгромили соперников из Иордании и уступили сборной Ирана.

Россия — Венесуэла — 69:54 (19:17, 13:10, 18:16, 19:11).