Заведующий хирургическим отделением: удивлюсь, если Дюрант будет прежним

Заведующий хирургическим отделением университета Джона Хопкинса доктор Джон Уилкенс дал негативный прогноз относительно возможности полного восстановления Кевина Дюранта после разрыва ахиллова сухожилия.

«Удивлюсь, если он будет прежним игроком. Не так важно, насколько одарён хирург или как хорошо продвигается восстановление. Не думаю, что после операции возможно восстановиться на все 100%. Думаю, 95% — хорошая цель. Для большинства из нас 95% — великолепный показатель. Но когда речь идёт об уровне НБА, о чемпионском уровне, 95% может быть недостаточно.

Травмы влияют на всё: будь-то бросок в прыжке, защита или что-то ещё. Это оказывает влияние не только на возможность бегать. Но прогноз в 95% достаточно надёжен. Кевин Дюрант, готовый на 95%, вероятно, лучше большинства игроков. Но всё же это не 100%", — приводит слова Уилкенса SNY.tv.

Напомним, в межсезонье Дюрант стал игроком «Бруклин Нетс», но, вероятно всего, в предстоящем сезоне он не сможет появиться на паркете из-за травмы.