Пи Джей Такер: «Хьюстон» — в числе лучших трёх команд лиги

Форвард «Хьюстон Рокетс» Пи Джей Такер уверен, что его команда может претендовать на титул и заслуживает называться одной из лучших в лиге.
«Мы входим в число трёх-четырёх лучших команд лиги. Также в таком качестве стоит рассматривать „Лос-Анджелес Лейкерс“, „Лос-Анджелес Клипперс“, „Филадельфию Сиксерс“ и „Голден Стэйт Уорриорз“. Мы в борьбе, мы всегда в борьбе. У нас есть шанс побороться за титул чемпионов. Наша задача — собрать всё воедино ещё раз. В этом году вопрос о чемпионстве открыт. У нас есть шанс», — приводит слова Такера Clutch Points.
Напомним, в межсезонье команда из Техаса стала автором одной из самых заметных сделок лета. Команду покинул разыгрывающий защитник Крис Пол. На его место пришёл экс-лидер «Оклахомы-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук.
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