Источник: «Локомотив-Кубань» договорился о переходе центрового Уильямса
«Локомотив-Кубань» договорился о подписании контракта с 26-летним центровым Аланом Уильямсом, сообщают «Известия». Американец подписал контракт по схеме «1+1». Предполагается, что «Локо» объявит о переходе игрока в ближайшее время.
Уильямс с 2015 по 2018 годы выступал за «Финикс Санс», а после этого ещё сезон провёл в «Бруклин Нетс». В общей сложности в НБА он провёл 67 матчей со средними показателями 6,2 очка и 5,5 подбора.
Также Уильямс играл в Лиге развития G-лига. По итогам сезона его включили в первую пятёрку турнира.
По данным источника, на Уильямса также претендовали «Альба» и «Уникаха». Сам игрок начал рассматривать предложения из европейских чемпионатов после того, как не нашёл себе клуб в НБА.
«Локомотив-Кубань» объявил о переходе бывшего форварда «Вашингтона» Деккера
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