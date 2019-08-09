Вице-президент «Локомотива-Кубань» объявил об уходе Джонсона

Вице-президент «Локомотива-Кубань» Гинас Руткаускас сообщил, что тяжёлый форвард Джауан Джонсон покинет команду. Также Руткаускас добавил, что в ближайшее время краснодарцы объявят фамилию очередного новичка. По данным «Известий», им станет американский центровой Алан Уильямс.

«Пока не могу комментировать какие-то определённые фамилии. Мы постоянно находимся в поиске новичков и, возможно, в ближайшие дни объявим хорошие новости. Мы немножко затянули с селекцией. Это стоит признать, но уверяю, что в итоге команда будет конкурентоспособной.

У Джонсона закончился контракт. Он продолжит карьеру в другой команде», – сказал Руткаускас.

По данным источника, на Уильямса также претендовали «Альба» и «Уникаха». Сам игрок начал рассматривать предложения из Европы после того, как не нашёл себе клуб в НБА.