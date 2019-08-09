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Аргентинским баскетболисткам присудили поражение за неправильную форму

Аргентинским баскетболисткам присудили поражение за неправильную форму
Баскетбол / Сборные 0

Женская сборная Аргентины по баскетболу не смогла пробиться в следующий раунд турнира Панамериканских игр. В ключевом матче с Колумбией аргентинской сборной было засчитано техническое поражение за неправильную форму, сообщает ESPN.

Аргентинки должны были выйти в белых майках, как гостевая команда. Но они надели голубую форму, такие же майки были у Колумбии. Судьи предоставили сборной Аргентины 15 минут, чтобы исправить ошибку, но найти подходящую форму так и не удалось. В итоге Колумбии засчитали техническую победу со счётом 20:00.

После этого инцидента сборную Аргентины покинула лидер команды Эрнан Амайя и директор по развитию Карина Родригес. Амайя назвала произошедшее «самым печальным моментом в карьере».
Теперь сборной Аргентины предстоит сыграть в матче за пятое место.

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