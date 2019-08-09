Главный тренер сербов: если встретимся с США, то да поможет им бог

Главный тренер сборной Сербии Саша Джорджевич сообщил, что его команда не боится сборной США, с которой сербы, возможно, встретятся на Кубке мира.

«Давайте дадим США играть в свой баскетбол, а мы будем играть в свой. И если мы встретимся, то да поможет сопернику бог.

США? Мы не думаем об этой команде. Есть и другие, мы дважды играли в квалификации с Германией и дважды проиграли. Есть сборные Греции, России, Франции, Аргентины, Канады, Бразилии, Испании, мы вообще не думаем об американцах», — приводит слова Джорджевича Eurohoops.

Участвовать в Кубке мира по баскетболу отказались многие лидеры сборной США. В результате на турнир отправится фактически резервный состав команды. Эксперты в США уже назвали эту команду слабейшей за всё время выступления на Кубках мира.