Соперник сборной России на ЧМ-2019 огласил заявку на ЧМ-2019

Тренерский штаб сборной Аргентины определился с игроками, которые поедут на чемпионат мира в Китай, сообщает Euroohoops. В окончательную заявку было позволено включить 12 баскетболистов, в неё вошли как ветераны команды, так и её молодые лидеры. Полный список выглядит следующим образом

Николас Бруссино, Агустин Каффаро, Факундо Кампаццо, Габриэль Дек, Маркос Делья, Максимо Фьеллеруп, Тайваек Галицци, Патрисио Гарино, Николас Лапровиттола, Лусио Редиво, Луис Скола, Лука Вильдоца.

39-летний Скола — единственный в этом составе, кто принимал участие в Олимпийских играх 2004 года, когда аргентинцы завоевали золотые награды и обыграли команду США. Минувший сезон он провёл в составе «Шанхай Шаркс». Лапровиттола, Дек и Кампаццо — являются игроками мадридского «Реала». Гарино и Бруссино имеют опыт выступлений в НБА, а ныне выступают в «Басконии» и «Сарагосе» соответственно.

Напомним, на стадии первого группового этапа чемпионата мира Аргентина померится силами с соперниками из России, Южной Кореи и Нигерии.