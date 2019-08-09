Дюрант в ходе минувшего сезона перестал общаться с партнёрами по команде

Известный обозреватель Крис Хайнс сообщил, что в ходе минувшего сезона бывший форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант перестал общаться с партнёрами по команде. Это случилось после известного конфликта Кевина с Дрэймондом Грином.

«Был момент, когда Кевин попросту перестал общаться с напарниками по команде. Он был словно на необитаемом острове, и у него не было никого близкого в команде. Единственный человек, с которым он общался, — Куинн Кук, так как они из одного региона. Но Кук молод, и у него не было влияния в коллективе.

После ситуации с Грином и появлением слухов о переход в «Никс» Кевин просто перестал говорить. Он считал, что, если нарушит молчание, все это оценят как подтверждение желания перейти в «Нью-Йорк». На протяжении некоторого времени Дюрант приезжал на матчи и уезжал с них в полном одиночестве», — приводит слова Хайнса SFGate.