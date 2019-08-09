Дюрант в ходе минувшего сезона перестал общаться с партнёрами по команде

Известный обозреватель Крис Хайнс сообщил, что в ходе минувшего сезона бывший форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант перестал общаться с партнёрами по команде. Это случилось после известного конфликта Кевина с Дрэймондом Грином.
«Был момент, когда Кевин попросту перестал общаться с напарниками по команде. Он был словно на необитаемом острове, и у него не было никого близкого в команде. Единственный человек, с которым он общался, — Куинн Кук, так как они из одного региона. Но Кук молод, и у него не было влияния в коллективе.
После ситуации с Грином и появлением слухов о переход в «Никс» Кевин просто перестал говорить. Он считал, что, если нарушит молчание, все это оценят как подтверждение желания перейти в «Нью-Йорк». На протяжении некоторого времени Дюрант приезжал на матчи и уезжал с них в полном одиночестве», — приводит слова Хайнса SFGate.
- 9 августа 2019
-
18:32
-
17:37
-
16:03
-
14:55
-
14:02
-
12:52
-
11:35
-
10:10
-
09:17
-
00:18
- 8 августа 2019
-
23:44
-
22:57
-
21:58
-
20:52
-
19:47
-
18:17
-
17:16
-
15:41
-
14:08
-
13:36
-
12:12
-
11:19
-
10:20
-
09:41
-
08:02
-
05:51
-
00:41
- 7 августа 2019
-
23:43
-
22:42
-
21:51
-
20:40
-
19:32
-
17:24
-
16:07
-
15:05