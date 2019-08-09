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Средний сын Арвидаса Сабониса завершил карьеру в 27 лет

Средний сын Арвидаса Сабониса завершил карьеру в 27 лет
Баскетбол 0

Таутвидас Сабонис, сын легендарного советского и литовского баскетболиста Арвидаса Сабониса, объявил о завершении карьеры в возрасте 27 лет. Средний сын Арвидаса Сабониса сосредоточится на работе с молодёжной командой «Жальгириса», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Донатас Урбонас.

Несколько минувших сезонов Таутвидас Сабонис выступал в младших лигах испанского первенства.

Арвидас Сабонис — один из первых успешных игроков в НБА с постсоветского пространства. Наиболее успешную карьеру из трёх его сыновей выстраивает Домантас Сабонис. 23-летний баскетболист был выбран на драфте-2016 года под 11-м номером. На данный момент он защищает цвета «Индианы Пэйсерс».

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