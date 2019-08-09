Twitch приобрёл эксклюзивные права на матчи баскетбольной сборной США

НБА и интернет-платформа для трансляций Twitch подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола США. По условиям контракта, Twitch получила эксклюзивное право на показ матчей сборной США в Интернете до 2020 года.



Отмечается, что Twitch сможет показать матчи ЧМ-2019 и Олимпийских игр в Токио. Кроме того, в соглашение вошли также матчи баскетбола 3х3, товарищеские матчи и дополнительный контент с матчами мужской сборной.

При этом отмечается, что права на показ матчей НБА пока остаются у прежних вещателей в лице ESPN, ABC и TNT. Соглашения с ними рассчитаны до 2025 года.

Таким образом, платформа Twitch покажет матчи сборной США на ЧМ-2019, который пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября.