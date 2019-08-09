Twitch приобрёл эксклюзивные права на матчи баскетбольной сборной США
НБА и интернет-платформа для трансляций Twitch подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола США. По условиям контракта, Twitch получила эксклюзивное право на показ матчей сборной США в Интернете до 2020 года.
Отмечается, что Twitch сможет показать матчи ЧМ-2019 и Олимпийских игр в Токио. Кроме того, в соглашение вошли также матчи баскетбола 3х3, товарищеские матчи и дополнительный контент с матчами мужской сборной.
При этом отмечается, что права на показ матчей НБА пока остаются у прежних вещателей в лице ESPN, ABC и TNT. Соглашения с ними рассчитаны до 2025 года.
Таким образом, платформа Twitch покажет матчи сборной США на ЧМ-2019, который пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября.
- 9 августа 2019
-
20:10
-
19:55
-
18:32
-
17:37
-
16:03
-
14:55
-
14:02
-
12:52
-
11:35
-
10:10
-
09:17
-
00:18
- 8 августа 2019
-
23:44
-
22:57
-
21:58
-
20:52
-
19:47
-
18:17
-
17:16
-
15:41
-
14:08
-
13:36
-
12:12
-
11:19
-
10:20
-
09:41
-
08:02
-
05:51
-
00:41
- 7 августа 2019
-
23:43
-
22:42
-
21:51
-
20:40
-
19:32
-
17:24
Партнерский контент