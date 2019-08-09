Россия обыграла Италию, позволив ей набрать в 4-й четверти только 5 очков

В Вероне завершилась международная товарищеская встреча, в которой сборная Италии принимала команду России.

«Скуадра адзурра» с первых минут завладела инициативой и надёжно играла в обороне. В результате уже в первой четверти хозяева оформили мощный рывок и на перерыв ушли с двузначным преимуществом — 22:7. В следующей десятиминутке команда Базаревича наладила игру в атаке и к окончанию первой половины матча немного сократила отставание — 32:40.

В третьей четверти итальянцы снова сумели немного прибавить и вновь довели преимущество до двузначного — 65:53. В заключительном игровом отрезке россияне вернулись в игру и благодаря блестящей обороне позволили итальянцам набрать лишь 5 очков. В результате Россия добилась победы — 72:70.

Таким образом, после двух туров товарищеского турнира в активе россиян две победы. В завершающем матче состязаний команда Базаревича сыграет с Сенегалом.

Италия — Россия — 70:72 (22:7, 18:25, 25:21, 5:19).