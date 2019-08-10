Михайлюк — о сезоне новичка: приносил пончики и носил розовый рюкзак

Атакующий защитник «Детройт Пистонс» Святослав Михайлюк, начинавший карьеру в НБА в «Лос-Анджелес Лейкерс», вспомнил о первых месяцах пребывания в калифорнийской команде. По его признанию, у новобранцев в лиги была незавидная функция, каждый из них наделялся не самыми приятными обязанностями.

«У каждого новичка был свой ветеран. У меня был Рондо. Но всегда как новичок ты что-то делаешь. Я приносил пончики, розовый рюкзак носил. Я был, Вагнер и Бонга, и всем нам Джавейл Макги купил розовые рюкзаки. На каждый выезд нужно было брать портфель и с ним ходить. Могли и в двенадцать часов ночи позвонить, мол «пойди в магазин, вода, чипсы», всякое такое.



Пончики? Не думаю, что они их ели. Требовали, просто потому что я — новичок, чтобы меня погонять. Приносил две колоды карт на каждый вылет. Они играют в самолёте. Принёс однажды две колоды, думал, что будут ими каждый раз играть. В следующий раз прихожу, меня спрашивают «Где карты?». Я говорю, что в прошлый раз приносил, они — «Нет, нам нужны две новых колоды на каждый вылет». То есть, они играют, их там оставляют. Так с молодыми игроками принято. Никто на это не обижается, всё равно со смехом это вспоминаешь после первого года. Сейчас в Детройте такого нет, это для тех, кто проводит свой первый сезон», — приводит слова украинца Sportarena.



