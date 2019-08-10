Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Уокер: для меня честь выступать в команде Поповича

Уокер: для меня честь выступать в команде Поповича
Баскетбол / Сборные 0

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» и сборной США по баскетболу Кемба Уокер рассказал о мотивации принять приглашение в национальную команду для участия в Кубке мира — 2019 в Китае. По словам Уокера, важным фактором стала возможность сыграть под руководством Грега Поповича.

«Я бы в любом случае приехал. Но больше всего я хотел играть за Грега Поповича. Он легендарный тренер. Мой бывший тренер работал под его руководством. Я слышал о Поповиче много хороших вещей. Для меня честь выступать в его команде», — приводит слова Кембы Уокера Mass Live.

Ранее от участия в чемпионате мира отказались Джеймс Харден, Энтони Дэвис, Брэдли Бил, Андре Драммонд, Дэмьен Лиллард, Си Джей Макколлум и многие другие.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент