Уокер: для меня честь выступать в команде Поповича

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» и сборной США по баскетболу Кемба Уокер рассказал о мотивации принять приглашение в национальную команду для участия в Кубке мира — 2019 в Китае. По словам Уокера, важным фактором стала возможность сыграть под руководством Грега Поповича.



«Я бы в любом случае приехал. Но больше всего я хотел играть за Грега Поповича. Он легендарный тренер. Мой бывший тренер работал под его руководством. Я слышал о Поповиче много хороших вещей. Для меня честь выступать в его команде», — приводит слова Кембы Уокера Mass Live.

Ранее от участия в чемпионате мира отказались Джеймс Харден, Энтони Дэвис, Брэдли Бил, Андре Драммонд, Дэмьен Лиллард, Си Джей Макколлум и многие другие.