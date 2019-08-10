Уокер: для меня честь выступать в команде Поповича
Разыгрывающий «Бостон Селтикс» и сборной США по баскетболу Кемба Уокер рассказал о мотивации принять приглашение в национальную команду для участия в Кубке мира — 2019 в Китае. По словам Уокера, важным фактором стала возможность сыграть под руководством Грега Поповича.
«Я бы в любом случае приехал. Но больше всего я хотел играть за Грега Поповича. Он легендарный тренер. Мой бывший тренер работал под его руководством. Я слышал о Поповиче много хороших вещей. Для меня честь выступать в его команде», — приводит слова Кембы Уокера Mass Live.
Ранее от участия в чемпионате мира отказались Джеймс Харден, Энтони Дэвис, Брэдли Бил, Андре Драммонд, Дэмьен Лиллард, Си Джей Макколлум и многие другие.
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