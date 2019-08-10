«Майами» хочет заполучить Била и Уолла
«Майами Хит» заинтересован в сделке, по которой им удастся заполучить баскетболистов «Вашингтона» Джона Уолла и Брэдли Била, сообщает Miami Herald.
Ранее сообщалось, что срок восстановления Джона Уолла составит один год и на паркет Джон вернётся уже в феврале 2020 года.
Напомним, Уолл получил серьёзное повреждение в феврале 2019 года. По словам баскетболиста, он упал дома. В начале января перенёс операцию на пятке, в результате чего должен был пропустить остаток сезона.
В прошлом регулярном чемпионате Джон принял участие в 32 поединках. В них он набирал 20,7 очка, собирал 3,6 подбора, совершал 8,7 результативной передачи и выполнял 1,5 перехвата за 34,5 минуты игрового времени за матч.
- 10 августа 2019
-
11:31
-
10:31
-
09:42
-
00:31
- 9 августа 2019
-
23:57
-
23:18
-
22:20
-
20:10
-
19:55
-
18:32
-
17:37
-
16:03
-
14:55
-
14:02
-
12:52
-
11:35
-
10:10
-
09:17
-
00:18
- 8 августа 2019
-
23:44
-
22:57
-
21:58
-
20:52
-
19:47
-
18:17
-
17:16
-
15:41
-
14:08
-
13:36
-
12:12
-
11:19
-
10:20
-
09:41
-
08:02
-
05:51
Партнерский контент