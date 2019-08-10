Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Майами» хочет заполучить Била и Уолла

«Майами» хочет заполучить Била и Уолла
Баскетбол / НБА 0

«Майами Хит» заинтересован в сделке, по которой им удастся заполучить баскетболистов «Вашингтона» Джона Уолла и Брэдли Била, сообщает Miami Herald.

Ранее сообщалось, что срок восстановления Джона Уолла составит один год и на паркет Джон вернётся уже в феврале 2020 года.

Напомним, Уолл получил серьёзное повреждение в феврале 2019 года. По словам баскетболиста, он упал дома. В начале января перенёс операцию на пятке, в результате чего должен был пропустить остаток сезона.

В прошлом регулярном чемпионате Джон принял участие в 32 поединках. В них он набирал 20,7 очка, собирал 3,6 подбора, совершал 8,7 результативной передачи и выполнял 1,5 перехвата за 34,5 минуты игрового времени за матч.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент