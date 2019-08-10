«Майами» хочет заполучить Била и Уолла

«Майами Хит» заинтересован в сделке, по которой им удастся заполучить баскетболистов «Вашингтона» Джона Уолла и Брэдли Била, сообщает Miami Herald.



Ранее сообщалось, что срок восстановления Джона Уолла составит один год и на паркет Джон вернётся уже в феврале 2020 года.



Напомним, Уолл получил серьёзное повреждение в феврале 2019 года. По словам баскетболиста, он упал дома. В начале января перенёс операцию на пятке, в результате чего должен был пропустить остаток сезона.



В прошлом регулярном чемпионате Джон принял участие в 32 поединках. В них он набирал 20,7 очка, собирал 3,6 подбора, совершал 8,7 результативной передачи и выполнял 1,5 перехвата за 34,5 минуты игрового времени за матч.