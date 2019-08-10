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«Локомотив» близок к подписанию контракта с О’Брайантом

«Локомотив» близок к подписанию контракта с О’Брайантом
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Тяжёлый форвард Джонни О’Брайант в ближайшее время подпишет контракт с краснодарским «Локомотивом-Кубань», сообщает в своём «твиттере» инсайдер Донатас Урбонас. Ранее Джонни О'Брайант хотел подписать новое соглашение со своим предыдущим клубом — тель-авивским «Маккаби», однако баскетболист отклонил предложение, рассчитывая получить более выгодную сделку и став свободным агентом.

В минувшем розыгрыше Евролиги американский баскетболист в среднем набирал 10,6 очка, совершал 5,9 подбора и отдавал 1,3 результативной передачи.

Минувший сезон стал первым для американца в Европе — до этого он выступал в командах Национальной баскетбольной ассоциации, среди которых «Милуоки Бакс», «Денвер Наггетс» и «Шарлотт Хорнетс».

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