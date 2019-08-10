Деджонте Мюррею разрешили вернуться к тренировкам
Разыгрывающий «Сан-Антонио Спёрс» Деджонте Мюррей получил разрешение от врачей вернуться к тренировкам, сообщает Clutch Points. По заявлению баскетболиста, врачи разрешили ему вернуться к тренировкам без ограничений.
Напомним, Мюррей полностью пропустил кампанию «Сан-Антонио Спёрс» сезона-2018/19 из-за разрыва крестообразных связок колена, полученного в межсезонье 2018 года.
Мюррей в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2017/18 принял участие в 81 поединке, набирая 8,1 очка, собирая 5,7 подбора и совершая 2,9 передачи. Показатели Уайта составили 3,2 очка и 1,5 подбора в 17 встречах.
- 10 августа 2019
-
17:24
-
16:54
-
15:15
-
14:12
-
13:27
-
12:36
-
11:31
-
10:31
-
09:42
-
00:31
- 9 августа 2019
-
23:57
-
23:18
-
22:20
-
20:10
-
19:55
-
18:32
-
17:37
-
16:03
-
14:55
-
14:02
-
12:52
-
11:35
-
10:10
-
09:17
-
00:18
- 8 августа 2019
-
23:44
-
22:57
-
21:58
-
20:52
-
19:47
-
18:17
-
17:16
-
15:41
-
14:08
-
13:36
Партнерский контент