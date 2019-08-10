Деджонте Мюррею разрешили вернуться к тренировкам

Разыгрывающий «Сан-Антонио Спёрс» Деджонте Мюррей получил разрешение от врачей вернуться к тренировкам, сообщает Clutch Points. По заявлению баскетболиста, врачи разрешили ему вернуться к тренировкам без ограничений.



Напомним, Мюррей полностью пропустил кампанию «Сан-Антонио Спёрс» сезона-2018/19 из-за разрыва крестообразных связок колена, полученного в межсезонье 2018 года.



Мюррей в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2017/18 принял участие в 81 поединке, набирая 8,1 очка, собирая 5,7 подбора и совершая 2,9 передачи. Показатели Уайта составили 3,2 очка и 1,5 подбора в 17 встречах.