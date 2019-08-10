«Парма» подписала контракт с Карром
Руководство пермской «Пармы» заключило контракт с американским защитником Тони Карром, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один год.
Карр — 51-й номер драфта НБА 2018 года. На ярмарке талантов он был выбран командой «Нью-Орлеан Пеликанс». Не сумев пробиться в ростер луизианцев, он начал профессиональную карьеру в Европе. В минувшем сезоне Тони выступал в Италии, сначала защищая цвета «Торино», а затем присоединившись к «Канту».
В составе «Торино» Тони набирал 12,8 очка, собирал 3,9 подбора и совершал 3,2 передачи за игру. Он пробовал пробиться в НБА и в нынешнее межсезонье. В Летней лиге НБА отыграл 9 матчей за «Нью-Орлеан Пеликанс», набирая 7,2 очка, собирая 2,0 подбора и совершая 2,2 передачи.
- 10 августа 2019
-
17:24
-
16:54
-
15:15
-
14:12
-
13:27
-
12:36
-
11:31
-
10:31
-
09:42
-
00:31
- 9 августа 2019
-
23:57
-
23:18
-
22:20
-
20:10
-
19:55
-
18:32
-
17:37
-
16:03
-
14:55
-
14:02
-
12:52
-
11:35
-
10:10
-
09:17
-
00:18
- 8 августа 2019
-
23:44
-
22:57
-
21:58
-
20:52
-
19:47
-
18:17
-
17:16
-
15:41
-
14:08
-
13:36
Партнерский контент