«Парма» подписала контракт с Карром

Руководство пермской «Пармы» заключило контракт с американским защитником Тони Карром, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один год.

Карр — 51-й номер драфта НБА 2018 года. На ярмарке талантов он был выбран командой «Нью-Орлеан Пеликанс». Не сумев пробиться в ростер луизианцев, он начал профессиональную карьеру в Европе. В минувшем сезоне Тони выступал в Италии, сначала защищая цвета «Торино», а затем присоединившись к «Канту».

В составе «Торино» Тони набирал 12,8 очка, собирал 3,9 подбора и совершал 3,2 передачи за игру. Он пробовал пробиться в НБА и в нынешнее межсезонье. В Летней лиге НБА отыграл 9 матчей за «Нью-Орлеан Пеликанс», набирая 7,2 очка, собирая 2,0 подбора и совершая 2,2 передачи.