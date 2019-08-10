Сборная России разгромила Сенегал и стала победителем турнира в Вероне

В Вероне завершился матч международного товарищеского турнира между сборными России и Сенегала. Команда Базаревича с первых минут завладела инициативой и уже после стартовой четверти оторвалась от соперников на 7 очков — 21:14. К большому перерыву преимущество россиян стало двузначным — 37:26.
В третьей четверти сенегальская сборная окончательно сдала и пропустила мощный рывок соперников, в результате к концу отрезка преимущество россиян составляло 26 очков — 61:35. В заключительные десять минут встречи подопечные Базаревича немного сбавили темп и позволили африканской сборной немного сократить отставание, что уже никак не повлияло на исход матча, победа России — 73:56.
Таким образом, российская команда одержала победу во всех матчах турнира в Вероне и стала его победителем.
Сенегал — Россия — 56:73 (14:21, 12:16, 9:24, 21:12).
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