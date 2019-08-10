Юниорки сборной России U20 вышли в финал Евробаскета
Женская сборная России не старше 20 лет вышла в финал молодёжного чемпионата Европы, проходящего в эти дни в Чехии. В полуфинальном матче подопечным Дмитрия Донскова противостояла команда Бельгии. С самого начала матча россиянкам удалось захватить лидерство, а во второй четверти отрыв и вовсе стал двузначным. Однако во второй половине бельгийки вернулись в игру, сравняли счёт, но выйти вперёд не смогли. Всё решалось на последних минутах, а итоговая разница оказалась минимальной — 51:50.
Самой результативной в нашей сборной стала форвард Анна Зайцева, набравшая за 31 минуту игрового времени 12 очков и совершившая 9 подборов.
Соперник по финалу нашей молодёжки определится в игре Франции и Италии.
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