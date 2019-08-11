Кузма: Болл и Ингрэм станут суперзвёздами в «Нью-Орлеане»
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма считает, что его бывшие напарники по команде Лонзо Болл и Брэндон Ингрэм сумеют прибавить в «Нью-Орлеан Пеликанс» и вырасти до уровня суперзвёзд.
«В „Нью-Орлеане“ их ждёт меньшее давление. Вообще-то они не говорили этого сами. Но очевидно, что будучи игроком „Лос-Анджелеса“ ты испытываешь больше давления. Теперь они могут быть самими собой. В „Нью-Орлеане“ они будут развиваться и станут суперзвёздами», — приводит слова Кузмы ESPN.
Кайл выступал вместе с Боллом и Ингрэмом на протяжении двух лет. В нынешнее межсезонье Лонзо и Брэндон стали частью большой сделки по обмену в «Лос-Анджелес» бывшего форварда «Нью-Орлеана» Энтони Дэвиса. Кузма же сумел сохранить место в «Лейкерс».
- 11 августа 2019
-
00:32
- 10 августа 2019
-
23:51
-
22:32
-
21:05
-
20:52
-
19:47
-
18:28
-
17:24
-
16:54
-
15:15
-
14:12
-
13:27
-
12:36
-
11:31
-
10:31
-
09:42
-
00:31
- 9 августа 2019
-
23:57
-
23:18
-
22:20
-
20:10
-
19:55
-
18:32
-
17:37
-
16:03
-
14:55
-
14:02
-
12:52
-
11:35
-
10:10
-
09:17
-
00:18
- 8 августа 2019
-
23:44
-
22:57
-
21:58
Партнерский контент