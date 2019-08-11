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Кузма: Болл и Ингрэм станут суперзвёздами в «Нью-Орлеане»

Кузма: Болл и Ингрэм станут суперзвёздами в «Нью-Орлеане»
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма считает, что его бывшие напарники по команде Лонзо Болл и Брэндон Ингрэм сумеют прибавить в «Нью-Орлеан Пеликанс» и вырасти до уровня суперзвёзд.

«В „Нью-Орлеане“ их ждёт меньшее давление. Вообще-то они не говорили этого сами. Но очевидно, что будучи игроком „Лос-Анджелеса“ ты испытываешь больше давления. Теперь они могут быть самими собой. В „Нью-Орлеане“ они будут развиваться и станут суперзвёздами», — приводит слова Кузмы ESPN.

Кайл выступал вместе с Боллом и Ингрэмом на протяжении двух лет. В нынешнее межсезонье Лонзо и Брэндон стали частью большой сделки по обмену в «Лос-Анджелес» бывшего форварда «Нью-Орлеана» Энтони Дэвиса. Кузма же сумел сохранить место в «Лейкерс».

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