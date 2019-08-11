Теодосич получил травму в товарищеском матче с Литвой

Вчера, 10 августа, сборная Сербии по баскетболу в преддверии чемпионата мира провела товарищескую встречу с командой Литвы. В ходе матча повреждение получил ветеран балканского коллектива разыгрывающий защитник Милош Теодосич. Он досрочно завершил поединок и сразу же отправился в больницу, где его ожидал осмотр.
«Милош почувствовал проблему с ногой. Надеюсь, это не что-то ужасное. Но не могу сказать, что я спокоен. Я определённо переживаю», — приводит слова главного тренера сербов Саши Джорджевича Eurohoops.
Поединок с Литвой закончился победой команды Сербии — 72:68. Самым результативным в составе победителей стал Богдан Богданович, набравший 18 очков. Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич впервые сыграл за сербов с 2016 года и записал в актив 13 баллов.
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