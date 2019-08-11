Уокер: сборная США с каждым днём становится всё лучше

Разыгрывающий защитник «Бостон Селтикс» и сборной США Кемба Уокер, пребывающий ныне в тренировочном лагере национальной команды, отметил, что она прогрессирует с каждым днём.
«Попович проделывает отличную работу. Он дал нам понять, что хочет нас видеть самими собой. Всё так, как я и ожидал. Он отличный тренер и человек. Он — лучший. Как команда мы прогрессируем. В составе нет эгоистичных парней. Все собираются играть правильно. С каждым днём мы становимся всё лучше», — приводит слова специалиста AP News.
Напомним, в преддверии чемпионата мира многие звёзды НБА отказались прибыть в расположение сборной США, в их числе Джеймс Харден, Энтони Дэвис и Демар Дерозан.
На стадии первого группового этапа сборная США померится силами с соперниками из Чехии, Японии и Турции.
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