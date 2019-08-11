Теодосич не поможет сборной Сербии на чемпионате мира
Разыгрывающий защитник «Виртус Болонья» и сборной Сербии по баскетболу Милош Теодосич пропустит чемпионат мира, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Варлас Никос.
Баскетболист получил травму в товарищеском матче с соперниками из Литвы и не успеет восстановиться к первенству мира.
Другие подробности пока не сообщаются. Милош Теодосич минувший сезон начинал в составе «Лос-Анджелес Клипперс». Позже он покинул команду из Калифорнии и оставался вне игры вплоть до начала тренировочного лагеря сборной Сербии.
Теодосич — один из лидеров национальной команды Сербии. В 2014 году он помог ей завоевать серебряные медали первенства мира в Испании, а в 2016 году привёл команду к серебру на Олимпиаде.
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