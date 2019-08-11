Второй номер драфта-2009 пройдёт просмотр в «Милуоки Бакс»
Второй номер драфта-2009, танзанийский центровой Хашим Табити на следующей неделе пройдёт просмотр в «Милуоки Бакс», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Бен Стинер.
Табити провёл нынешнее лето, работая над своим телом и возвращением былой формы. По сведениям источником, на данный момент он пребывает в отменных кондициях.
Табити считался одним из самых перспективных новобранцев 2009 года. С ростом в 221 см. он был выбран на драфте под вторым номером, опередив даже Стефа Карри и Джеймса Хардена.
Очень скоро Хашим превратился в одного из крупнейших бастов лиги и после пяти неполных сезонов покинул НБА. Всего в регулярных чемпионатах он принял участие в 224 матчах, набирая в них 2,2 очка и собирая 2,7 подбора.
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